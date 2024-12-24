Gündem asgari ücret: CHP MYK olağanüstü toplanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklanan 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili partinin izleyeceği yol haritasını belirlemek üzere Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı.

Merkez Yönetim Kurulu, yarın saat 10.30'da Genel Merkez'de toplanacak.