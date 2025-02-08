Gündem dışı konuşmak zaman kaybı yaratır

Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine yönelik CHP’de devam eden süreç, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın, “Her Adımı İnsan Öncelikli Sosyal Belediyecilik” başlıklı basın toplantısına da damgasını vurdu. Türkiye’nin gerçek gündeminin ekonomi ve yoksulluk olduğunun altını çizen Yavaş, gazetecilerin Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki sorularını da yanıtsız bıraktı.

CHP koridorları ve Ankara kulislerinde konuşulan, “Yavaş, aday belirlemek için erken olduğunu düşünüyor” görüşünü doğrulayan nitelikte ifadeler kullanan ABB Başkanı Mansur Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yargının iktidarın bir sopası gibi hareket ettiğini görüyoruz. Televizyonlarda hep bunlar konuşuyor. Belki iktidar, kasıtlı olarak bunlar konuşulsun diye yapılıyor. Ya da aday kim tartışması. İktidar, ekonomi konuşulmasın diye bunların konuşulmasını istiyor. Eğer iktidar değişsin istiyorsanız, yoksul halka sahip çıkmak zorundasınız. Türkiye’deki yoksulluk ortadan kalkmadığı sürece Cumhurbaşkanı olsanız ne yazar? Sizi yoksulluğa mahkum edenleri unutmayın. Bu destekleri, iktidarın bizi silkelediği halde yapıyoruz. Ülkeyi gerçek gündemine çekmek istiyorum. Türkiye’nin tek gündemi yoksulluktur. Bunun dışında bir şey konuşmak zaman kaybıdır.” CHP kaynakları ise ön seçim konusunda kararlı olunduğu ve 10 Şubat'ta gerçekleştirilecek PM ve MYK toplantılarında sürece yönelik net bir yol haritası ortaya konulacağını kaydetti. CHP yönetimi, ön seçime yönelik karara adım adım yaklaşırken gözler, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın alacağı pozisyona çevrildi. Yavaş’a yakın kaynaklar ise karar ne olursa olsun Yavaş’ın sürece zarar vermeyeceğini söyledi.

YAVAŞ ÖN SEÇİME KATILACAK MI?

CHP kaynakları, CHP'nin aday gündemine gömülmesinin partiye zarar verdiğini düşünen Mansur Yavaş’ın, olası bir erken seçime katılmayacağını savunuyor. Anketleri işaret eden ve hem İmamoğlu’nun hem de Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan fazla oy aldığını belirten partililer, “Ön seçim ve adaylık tartışmaları bu sürece zarar verebilir” görüşünü paylaşıyor.

DAĞINIK GÖRÜNTÜ SERGİLENMEYECEK

Aralarında Yavaş’ın da yer aldığı, ön seçim ve aday belirlemek için erken olduğunu düşünenlere karşın bir ön seçim gerçekleştirilmesi halinde ise partinin dağınık bir görüntü sergilemeyeceği kaydediliyor. Bu kapsamda Yavaş’ın da karara saygı duyacağı, “Sürece zarar verecek ayrıksı bir pozisyona” düşmeyeceği dile getiriliyor. Yavaş’a yakın kaynaklar, “Mansur Yavaş da altılı masa sürecindeki hataların tekrar edilmemesi gerektiğini biliyor. Aday belirleme sürecinin, altılı masa kadar uzamaması ancak ekonomi üzerinden iktidara erken seçim baskıyı yapmak yerine alelacele de tamamlanmaması gerektiğini belirtiyor” değerlendirmelerinde bulunuyor.

ÜÇLÜ ZİRVE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelecek. Edinilen bilgiye göre, adayın erken açıklanması ve parti üyeleriyle ön seçimin sakıncalarına yönelik görüşlerini Yavaş, üçlü zirvede bir kez daha dile getirecek. CHP kaynaklarına göre ise Özel, arka arkaya gelen soruşturmalar ve belediye başkanlarına yönelik yargı eliyle yapılan siyasi kuşatmaya karşı aday belirleme sürecine girilmesinin önemini vurgu yapacak.