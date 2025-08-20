Gündem güvenlik garantileri

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska zirvesinin ardından Washington’a çıkarma yapan Avrupalı liderler dün de ABD’de yapılan pazarlığı görüştü.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın eş başkanlığını yaptığı “Gönüllüler Koalisyonu” toplantısının ardından yapılan açıklamada, askeri yetkililerin ilerleyen günlerde ABD’de mevkidaşlarıyla bir araya gelerek Ukrayna için güvenlik garantileri planlarını görüşeceği bildirildi. Açıklamada, liderlerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ciddi adımlar atmaya hazır olduğunu gösterene kadar yaptırımlar dâhil nasıl daha fazla baskı yapılabileceklerini ele aldıkları aktarıldı.

MOSKOVA’DAN UYARI

Washington’daki zirvede Trump güvenlik garantilerinin Avrupa ülkeleri tarafından “ABD ile koordineli şekilde” hayata geçirileceğini söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Avrupalı liderlerin, Rusya’nın güvenlik çıkarlarını görmezden geldiğini söyleyerek, “Rusya’nın güvenlik çıkarlarına saygı gösterilmeden, Ukrayna’da yaşayan Rusların ve Rusça konuşan halkların haklarına tam saygı gösterilmeden, uzun vadeli anlaşmalardan söz edilemez” dedi.