Gündem İZENERJİ ve İZELMAN: Eylem takvimi açıklandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZENERJİ ve İZELMAN şirketlerinde 5 aydır devam eden toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecine dair yeni bir aşamaya geçildi. Temsilciler kurulu toplanarak önümüzdeki günlerde yapılacak eylemlerin takvimini belirledi. Kurulda alınan kararlar, DİSK Genel-İş İzmir Şubeleri önünde yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.

İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül tarafından yapılan açıklamada, 13 Mayıs 2014’te yaşanan Soma maden katliamı anıldı. Gül, “Soma maden faciasında adaletin yerini bulması ve iş cinayetlerinin son bulması için mücadelemiz devam etmektedir. Buradan bir kez daha Soma’da yitirdiğimiz canları anıyoruz” dedi.

Gül, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek eylemleri şöyle sıraladı:

•10 Mayıs Cumartesi günü erkek çalışanlar sakal eylemine başladı.

•14 Mayıs Çarşamba günü kadın çalışanlara kokart dağıtılacak.

•15 Mayıs Perşembe sabahı tüm birimlerde 1 saatlik iş yavaşlatma yapılarak basın açıklaması okunacak.

•Şube başkanları televizyon programlarına katılarak 180 bin TL tutarındaki talepleriyle ilgili açıklamalarda bulunacak.

•16 Mayıs Cuma günü işyeri komiteleriyle toplantı gerçekleştirilecek.

•20 Mayıs Salı günü, bir sonraki haftaya ilişkin eylem programlarını belirlemek üzere yeniden temsilciler kurulu toplanacak.