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Gündem Suriye: AB Komisyonu Başkanı Leyen Türkiye'ye geliyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gelecek hafta başında Suriye'deki gelişmeleri ele almak amacıyla Türkiye'yi ziyaret edeceğini, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geleceğini duyurdu.

Güncel
  • 10.12.2024 19:54
  • Giriş: 10.12.2024 19:54
  • Güncelleme: 10.12.2024 20:00
Kaynak: AA
Gündem Suriye: AB Komisyonu Başkanı Leyen Türkiye'ye geliyor
AA

AB Komisyonu Başkanı Leyen Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suriye'deki durum hakkında önemli fikir alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

"Suriye'nin toprak bütünlüğü ve azınlıklar korunmalıdır." değerlendirmesini yapan von der Leyen, gelecek hafta başında Türkiye'yi ziyaret edeceğini, Suriye'deki gelişmelerin bölge ve ötesi için ne anlama geldiğini ele alma amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geleceğini bildirdi.

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