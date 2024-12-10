Gündem Suriye: AB Komisyonu Başkanı Leyen Türkiye'ye geliyor

AB Komisyonu Başkanı Leyen Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suriye'deki durum hakkında önemli fikir alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

"Suriye'nin toprak bütünlüğü ve azınlıklar korunmalıdır." değerlendirmesini yapan von der Leyen, gelecek hafta başında Türkiye'yi ziyaret edeceğini, Suriye'deki gelişmelerin bölge ve ötesi için ne anlama geldiğini ele alma amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geleceğini bildirdi.