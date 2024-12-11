Gündem Suriye: ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor

Suriye'de 27 Kasım'da başlayan çatışmaların ardından 8 Aralık'ta Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı grupların Şam'a girmesinin ardından Beşar Esad'ın devrilmesiyle birlikte uluslararası diplomasi trafiği hızlandı.

Resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 13 Aralık Cuma günü Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyarete ilişkin detay henüz paylaşılmazken, görüşmenin gündemi Suriye'deki gelişmeler olacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suriye'deki son gelişmeler üzerine 7 ve 10 Aralık'ta telefonda görüşmüştü.

AB KOMİSYON BAŞKANI DA GELECEK

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesi yapan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.

Leyen, Suriye'deki gelişmelerin bölge ve ötesi için ne anlama geldiğini ele alma amacıyla AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geleceğini bildirmişti.