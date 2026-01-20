Gündem Suriye: Hakan Fidan ve Tom Barrack bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi.

AA'nın diplomatik kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile Ankara'da görüştü.

Görüşmenin içeriği hakkında resmi açıklama yapılmazken Suriye'de SDG ile cihatçı HTŞ ve beraberindeki güçler arasında 6 Ocak'tan bu yana yaşanan çatışmaların ele alınacağı öngörülüyor.

Fidan ve Barrack'ın açıklama yapıp yapmayacğı bilinmiyor.