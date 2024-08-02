Gündem tüzük değişikliği

CHP’de 4-9 Eylül döneminde gerçekleştirilecek tüzük değişikliği kurultayı için geri sayım başladı. CHP kurmayları, tüzükte yapılması talep edilen değişikliklere yönelik örgütlerden 10 bine yakın öneri alındığını kaydetti. Önseçim, üyelik ve dönem kuralı olmak üzere üç öneri öne çıktı.

5 Ağustos haftasında tüzük gündemiyle MYK’yi toplamaya hazırlanan CHP yönetimi, sağlıklı bir önseçim sistemini tüzüğe yerleştirmek istediklerini belirtti. Önceliğin, “Kurallı bir önseçim” olacağı ifade edildi.

KURALSIZ ÖNSEÇİM SORUNU

Mevcut tüzüğün önseçime izin verdiğini anımsatan CHP kurmayları, ancak kuralsız gerçekleştirilen önseçimin sorun yarattığını söyledi. Önseçim öncesi adayların üye yığması yapabildiğinin altını çizen kurmaylar, “Bazı yerlerde hemşehrisi diye önseçimde oy verilmesi, bazı yerlerde belediye başkanlarının üyelere etkisi olması gibi sorunlara karşı neler yapılabilir, nasıl kurallar konulabilir bunu değerlendireceğiz” diye konuştu.

CHP kurmayları, partinin kuruluş tarihi kabul edilen Sivas Kongresi'nin yıldönümü olan 4 Eylül'de Sivas'ta başlatılacak tüzük kurultayı süreci kapsamında gelen önerilere yönelik bilgi verdi. Parti yönetimi, “Yöneticilerin düşüncelerinden çok örgütün taleplerine kulak verildiğini” belirtilerek, “Üyelerimizden gelen önerileri aldık. En çok önseçim, parti üyeliği ve dönem kuralı konusunda öneriler geliyor” ifadelerini kullandı.

BAŞKANLARIN ETKİSİ

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, tüzük değişikliğinin ardından hem milletvekilliği hem de belediye başkanlığı için katılımcı bir aday belirleme süreci yürütülecek. Aday belirleme sürecinin olabildiğince demokratik olması, tüzük ile sınırlandırılan kurallar çerçevesinde kalıcılaştırılacak. Bu kapsamda önseçim öncesi üye yığılması yapılması engellenecek. Belediye başkanlarının üyeler üzerindeki etkisi azaltılacak. Önseçimde oy vermek için “Belli bir süre üye olma” şartı aranacak.

DÖNEM SINIRI

Tüzük değişikliği ile partinin en üst organlarından Parti Meclisi, Cumhurbaşkanı adayı belirleme yönteminde daha etkin bir role kavuşturulacak. Milletvekilliği ve belediye başkanlığında üç dönem sınırı hayata geçirilecek. CHP’de iki yılda bir gerçekleştirilen kurultay aralığı ise üç yıla çıkarılacak.

Tüzük değişikliğine yönelik öneriler arasında yer alan ve Parti Meclisi üye sayısının artırılmasını talep eden öneri ise “Karar alma süreçlerini zorlaştırdığı” gerekçesiyle dikkate alınmayacak. Edinilen bilgiye göre, tüzük değişikliğine yönelik öneriler, 5 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilecek il başkanları toplantısında ve 7 Ağustos günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi Toplantısı’nda değerlendirilecek. Öneriler ardından, tüzük komisyonuna teslim edilecek.