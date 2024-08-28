Gündem tüzük kurultayı: Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile 1 Eylül'de görüşebilir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in 1 Eylül’de CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi bekleniyor. Özel’in tüzük değişikliğine yönelik Kılıçdaroğlu’nun fikirlerini alacağı belirtiliyor.

Özel, daha önce kurultay öncesi Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceğini, görüş ve önerilerini alacağını açıklamıştı.

CHP Parti Meclisi, 6-9 Eylül günlerinde tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak üzere oybirliği ile Olağanüstü Kurultay kararı almıştı.

Buna göre kurultayın sembolik açılışı 4 Eylül’de Sivas’ta yapılacak. Sivas Kongresi’nin 105’inci yıldönümünde Sivas’ta Parti Meclisi toplanacak, Meclis Grubu ve İl Başkanları da bu toplantıya katılacak.

Olağanüstü Kurultay ise resmen 6 Eylül’de başlayacak ve 9 Eylül’e kadar çalışmalarına Ankara’da devam edecek. Ön seçim, dönem sınırı ve başarı kriterinin CHP Tüzüğü’nde yapılacak köklü değişikliklerin başında geldiği belirtiliyor.