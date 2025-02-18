Gündem Ukrayna: ABD ve Rus heyetlerinin Riyad'daki görüşmesi başladı

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesini ilişkin toplantı Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde başladı.

Görüşmede, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan Al-Saud, Rus heyetinden Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD heyetinde ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio , Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff yer aldı.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin "çok yakında" olabileceğini kaydederek Rusya-Ukrayna Savaşı'nı durdurmak istediklerini belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, 12 Şubat'ta hem Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirmiş, Amerikalı ve Rus heyetlerin Suudi Arabistan'da görüşeceklerini söylemişti.

CNN'e açıklama yapan adı açıklanmayan iki Amerikalı yetkili, Rus yetkililerle görüşmek üzere ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un hazırlandığını belirtmişti.