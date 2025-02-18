Gündem Ukrayna: Riyad'da ABD ve Rus heyetleri arasında 4,5 saatlik toplantı

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesini ilişkin toplantı Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde gerçekleşti.

Görüşmede, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan Al-Saud, Rus heyetinden Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD heyetinde ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio , Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff yer aldı.

Rusya Dışişleri Bakan Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio liderliğindeki görüşmeler 4.5 saat sürdü.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Rus heyetle görüşmelerde bulunan ABD’li heyet yaptığı basın açıklamasında, Trump-Putin görüşmesi için henüz net bir tarih belirlenmediğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tammy Bruce, Suudi Arabistan’da bir araya gelen ABD’li ve Rus yetkililerin Ukrayna’daki savaşın mümkün olan en kısa sürede, tüm taraflarca kabul edilebilir bir şekilde sona erdirilmesine yönelik çalışmalara başlamak üzere üst düzey ekipler oluşturulmasına karar verildiğini söyledi.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin "çok yakında" olabileceğini kaydederek Rusya-Ukrayna Savaşı'nı durdurmak istediklerini belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, 12 Şubat'ta hem Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirmiş, Amerikalı ve Rus heyetlerin Suudi Arabistan'da görüşeceklerini söylemişti.

CNN'e açıklama yapan adı açıklanmayan iki Amerikalı yetkili, Rus yetkililerle görüşmek üzere ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un hazırlandığını belirtmişti.