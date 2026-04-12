Gündem yoğun: TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

TBMM Genel Kurulu bu hafta, torba kanun teklifinin yasalaşması için mesai yapacak. Halen doğum izninde olan kadınların da yararlanabilmesi için görüşmeleri diğer kanun tekliflerinin önüne çekilen ve geçen hafta yasalaştırılması planlanan torba kanun teklifi, 9 Nisan Perşembe günü yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamadığı için görüşülememişti.

Toplam 28 maddeden oluşan kanun teklifinin ancak 6 maddesi kabul edildi. Görüşmelere 14 Nisan Salı günü 7. maddeden devam edilecek.

Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile kadınların halen doğum öncesi ve sonrası toplam 16 hafta olan doğum izni süresi 24 haftaya çıkarılıyor. Bu düzenlemeden halen doğum izninde olan ve doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süreyi tamamlamamış olan kadınlar da yararlanabilecek. Bu durumdaki kadınlara talepleri halinde 8 hafta ilave izin verilecek.

Kadın işçiye isteği halinde 24 haftalık, çoğul gebelik halinde ise 26 haftalık sürenin tamamlanmasının ardından ücretsiz izin verilecek. Erkek işçiye eşinin doğum yapması halinde verilen ücretli izin süresi 5 günden 10 güne çıkarılacak.

15 YAŞ ALTINA YÖNELİK SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Teklifle, sosyal medyanın 15 yaşını doldurmamış çocuklara yasaklanması öngörülüyor.

Sosyal ağ sağlayıcı sunduğu hizmet için yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak. Bu kapsamda alınan tedbirler sosyal ağ sağlayıcının kendi internet sitesinde yayınlanacak.

Sosyal ağ sağlayıcı, açık, anlaşılır ve kullanıma uygun ebeveyn kontrol araçları sağlayacak ve aldatıcı reklamları engellemekle yükümlü tutulacak. Türkiye'den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen kararın gereğini derhal ve en geç bir saat içinde uygulayacak.

Sosyal medya sağlayıcılarına yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde idari para cezaları verilecek. Verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı tarafından Türkiye'de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanacak, bu kapsamda yeni sözleşme kurulamayacak ve buna ilişkin para transferi yapılamayacak. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde bant daraltması cezaları da verilebilecek.

OYUN PLATFORMLARINA YÖNELİK DÜZENLEMELER

Teklifle, oyun platformlarına ilişkin düzenlemelere de gidildi. Oyun platformu, usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak. Oyun platformu, içerik veya yer sağlayıcı olmasından doğan sorumluluk ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, usulüne uygun derecelendirilmeyen içerikleri çıkarmakla sorumlu tutulacak.

Türkiye'den günlük erişimi 100 binden fazla olan yurt dışı kaynaklı oyun platformu, Türkiye'de gerçek veya tüzel kişi temsilci belirlemekle ve bu temsilciye dair bilgileri BTK'ye bildirmekle yükümlü olacak.

Oyun platformu, açık, anlaşılır ve kullanıma elverişli ebeveyn kontrol araçları sağlayacak. Ebeveyn kontrol araçları, "hesap ayarlarının kontrol edilmesi ile satın alma, kiralama ve ücretli üyelik gibi ücrete dayalı işlemlerin ebeveyn iznine veya onayına tabi tutulmasını" içeriyor.

Oyun platformunun uyması gereken yükümlülüklere ve yaş kriterlerine göre derecelendirmeye dair usul ve esaslar, BTK tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen oyun platformuna BTK bildirimde bulunacak. Bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde oyun platformuna BTK tarafından 1-10 milyon TL arasında idari para cezası verilebilecek ve daha sonra verilecek sürede yerine getirilmemesi halinde ise belli oranlarda bant daraltmaya gidilebilecek.

HUZUREVİ VE BAKIMEVLERİNE KAMERA

Huzurevi, bakımevi gibi yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında sunulan hizmetlerin kalite ve verimliliğinin artırılması, özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi ve acil durumlarda erken müdahalenin sağlanması amacıyla Merkezi İzleme Sistemi'ne bağlı yazılım destekli kamera sistemlerinden yararlanılacak.

Bu çerçevede elde edilecek kişisel veriler, adli veya idari soruşturmaya esas teşkil etmemesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatında gösterilen usul çerçevesinde, kayıt tarihinden 2 yıl geçtikten sonra silinecek. Bu veriler mahkeme kararı olmaksızın hiçbir kurum, kuruluş veya kişi ile paylaşılamayacak.

SOSYAL YARDIMLARDAN YARARLANANLARLA İLGİLİ VERİLER

Teklifle, Sosyal Hizmetler Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu düzenleme ile diğer kanunlar ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile Bakanlığa verilmiş olan görevleri kapsamında sunulan hizmetlerden yararlanacak kişi ve hanelerin tespiti, ulusal politika ve stratejilerin oluşturulması ve sosyal yardımlardan yararlanacak kişilerin objektif ölçütlere göre belirlenmesinde kullanılmak üzere başvuru konusuyla ilgili olmak kaydıyla, sosyal yardım veya sosyal hizmet başvurusunda bulunan ya da halihazırda bu yardım ve hizmetlerden yararlanan kişiler ile bu kişilerin hanelerine ait taşınır, taşınmaz, sosyal güvenlik, sosyal yardım, sağlık, gelir, gider, varlık, nüfus ve mali durumlarına ilişkin her türlü veri ve bilgiyi gerçek ve tüzel kişilerden talep edebilecek.

Söz konusu veri ve bilgiler, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlar ve sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bu kurum ve kuruluşlara ait ortaklıklar ile kamu hizmeti sunan diğer tüzel kişilerden de doğrudan istenebilecek. Bakanlık, bu kapsamda veri ve bilgilerin temin edilmesi, işlenmesi ve kaydedilmesi dahil bunlara ilişkin her türlü işlemi elektronik ortamda yapabilecek ve bunları arşivleyebilecek.

TOPLU TAŞIMA HİZMETİ VEREN İŞLETMECİLERE GELİR DESTEĞİ

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da değişiklik yapılacak. Buna göre toplu taşıma araçları, toplu taşıma hizmetlerinin kapsamı ile bu hizmetlerden ücretsiz ve indirimli yararlanmaya ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye, İçişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının görüşleri alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarınca müşterek çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenecek.

Belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı ile özel deniz ulaşımı aracı için bunların işletmecilerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten ilgili belediyeler aracılığıyla her ay gelir desteği ödemesi yapılacak.

BELLİ SUÇLARDAN HÜKÜM GİYENLER ÇOCUKLARIN YOĞUN BULUNDUĞU YERLERDE ÇALIŞAMAYACAK

Çocuk Koruma Kanunu’nda yapılacak düzenlemeye göre, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, müstehcenlik, fuhuş, insan ticareti, kasten öldürme suçlarından haklarında adli sicil ve arşiv kayıtlarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunanlar, kamuya, özel sektöre veya sivil toplum kuruluşlarına ait her ne adla olursa olsun çocukların yoğun olarak bulunduğu çocuk hizmet birimleri, adli görüşme odaları, eğitim kuruluşları, çocuk etkinlik ve oyun evleri, okul, okul servisi, okul kantini, yurt, kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulübü, internet kafeler ve salonlar, e-oyun yerleri, çocuk spor okulu, beden eğitimi ve spor tesisleri olarak işletilen iş yerlerini şahsen işletemeyecek, bu iş yerlerinde çalıştırılamayacak ve herhangi bir sıfatla fiilen bu iş yerlerinde görev alamayacak.

Hükme aykırı olarak işçi çalıştıranlara, çalıştırdığı her bir kişi için brüt asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası verilecek.

DARÜLACEZE YAPILACAK YARDIM VE BAĞIŞLARA VERGİ İSTİSNASI

Kanun teklifiyle, Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılacak değişiklikle Darülaceze'ye yapılacak gıda, temizlik, giyecek ve yakacak bağışları ile diğer bağış ve yardımlar gelir vergisinden istisna olacak.

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, yersiz yapılan ödemelerin iadesinde kanuni faiz esas alınacak. Kanun'a göre aylığa hak kazanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde, ödenen aylıklar ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar kanuni faiziyle hesaplanacak tutarıyla birlikte geri alınacak, belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında ayrıca genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılacak.

TBMM’de bu hafta siyasi partilerin grup toplantıları salı ve çarşamba günleri gerçekleştirilecek.