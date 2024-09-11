Gündem yoksulluk

HABER MERKEZİ

Mezuniyet törenleri sırasında kılıç kaldırıp ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganı atan teğmenler hakkında ‘O kılıcı kime çekiyorsunuz, ordudan temizlenecekler’ ifadelerini kullanan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında da muhalefeti hedef aldı.

Ekonominin iyiye gittiğini iddia eden Erdoğan, teğmenler konusunun muhalefetin siyasi bir hesabı olduğunu belirtti.

22 yıllık iktidarı boyunca daha önce sık sık kimlikler üzerinden toplumda yarılmalar yaratan Erdoğan’ın bu tavrı ise yeni değil.

Başta ekonomik kriz olmak üzere, hukuku ortadan kaldıran, Anayasa’yı hiçe sayan rejim toplumsal desteğini yitirmeye devam ederken, Erdoğan gündemi kendi lehine çevirmeye çalışıyor.

8 gün sonra teğmenler hakkındaki sessizliğini bozan Erdoğan, sokak röportajı sırasında tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu’nu da haftalar sonra hedef aldı. İl başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, Kayserilioğlu üzerinden muhalefeti hedef alırken CHP Lideri Özgür Özel’in halktan özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan, muhalefeti ‘koltuk kavgası yapmak’ ile eleştirdi. Öte yandan Erdoğan’ın gündem değiştirme hamlelerinde geçmişi ortada. Daha önce muhalefeti pek çok kez arkasına alıp ülke sorunlarını gizleyebilmiş, siyaset sahnesine kendi istediği gibi bir yön verebilmişti.

Ancak MHP Lideri Devlet Bahçeli ile inşa ettikleri rejim ülkeyi yangın yeri haline getirdi. Erdoğan, sıraladığı sorunları yeni Anayasa için bir dayanak haline getirse de halkın yüzde biri bile Anayasa meselesinde Erdoğan ile aynı fikirde değil. Kamuoyu araştırmalarına göre halk Anayasa sorununu öncelikli olarak görmüyor. Halkın can alıcı sorunları arasında ekonomik kriz birinciliği elden bırakmazken, adalet, eğitim, sağlık, dış politika gibi gündemler de krizin ardından sıralanıyor.