Gündemde bütçe var

Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmasına 12 Kasım Salı günü başlayacak. TBMM Genel Kurulu, kamu başdenetçisi seçecek, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifini ele alacak. Genel Kurul, Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon tarafından belirlenen adaylar Mehmet Akarca, Burhanettin Sağsöz ve Şinasi Yurdakul arasından kamu başdenetçisi seçecek.

‘CASUSLUK’ SUÇLAMASINA CEZA ARTIYOR

Bu seçimin ardından Genel Kurul, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

Teklife göre, casuslukla ilgili yeni suç ihdas edilecek; devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Mart ayı yerine ocak ayı başında belirlenecek. Devlet üniversiteleri Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) kurabilecek. Hükümlülerin örgün ve yaygın öğretim haklarının kapsamı genişletilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu, 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine devam edecek. Komisyonda, yarın Ticaret Bakanlığı, çarşamba günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı, cuma günü Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu basına kapalı gerçekleştireceği toplantısında Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2023 Yılı Raporu'nun görüşmeleri kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu yetkililerinden bilgi alacak.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyonu da toplanarak, Alt Komisyon tarafından belirlenen 12 aday arasından 4 kamu denetçisi seçecek. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı 2023 Yılı Sayıştay Raporunu görüşecek. Salı ve çarşamba günleri Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.