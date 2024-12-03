Gündemde yoksulluk var

CHP MYK, CHP lideri Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantıda, iktidarın kayyum politikası, yaklaşan asgari ücret belirleme komisyonu toplantıları, Halep’te yaşanan gelişmeler ve Türkiye ekonomisi masaya yatırıldı.

CHP’nin gölge bakanları, alanlarında sunum yaptı. CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik ifadeleri sebebiyle resen açılan soruşturma da tartışıldı. Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan prim borçları da yine MYK’nin gündemine taşındı.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in yerine kayyum atanması ile başlayan tartışmalar parti kurmaylarınca ele alındı. CHP lideri Özel, Esenyurt halkının tamamına yakınının kayyum uygulamasına karşı olduğunu kaydetti. CHP yönetimi, kayyum atamalarına karşı amasız-fakatsız mücadele edilmesi görüşünde birleşti.

ASGARİ ÜCRET

CHP’nin ekonomi kurmayları, asgari ücretle ilgili raporlarını MYK toplantısında sundu. Bu kapsamda, CHP lideri Özgür Özel’in de telaffuz ettiği, “30 bin TL” ücretin formülünün detayları paylaşıldı. CHP kaynakları, “Asgari ücret en az 30 bin TL olmalı” görüşünün temelsiz bir görüş olmadığının altını çizerek, “Asgari ücret manşet enflasyon üzerinden ya da TÜİK’in madde sepetiyle değil de hanelerin gerçek tüketimi üzerinden hesaplandığında, ortaya 30 bin TL çıkıyor” dedi.

CHP Emek Büroları’nca hazırlanan, “Yalanlar-Gerçekler” dosyası da CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer tarafından MYK toplantısında sunuldu. İktidarın Türkiye ekonomisine yönelik söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını ortaya koyan dosyadan bazı bölümlerin, billboardlar aracılığıyla yurttaşa da anlatılacağı belirtildi. Taşcıer’in koordinasyonunda hazırlanan dosyada yer alan ve iktidarın söylemlerinin karşısına, “Sokağın gerçeklerini” koyan değerlendirmeler arasında, “Asgari ücret, SGK borçları, EYT” gibi başlıkların da yer alacağı bildirildi.

CHP’nin, “Emekli aylıkları, belediyelerin prim borçları yüzünden düşük” söylemine karşı da gerçekleri halka anlatacağı kaydedildi. CHP’li belediyelerin SGK borçlarının büyük bölümünün AKP döneminden kaldığını ve toplam borçların SGK bütçesi içindeki payının çok düşük olduğunu ortaya koyan afişlerin de yine kent meydanlarına asılacağı dile getirildi.

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KAYYUM TEMASI

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 10 muhalefet partisinin ortak imzasıyla hazırlanan ve kayyumların kaldırılmasını öngören yasa teklifiyle ilgili MHP ile temas kurulacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın, “Kayyum atamalarını engellemek için Siyasi Partiler Kanunu değişmeli, hasta tutukluların infazları ertelenmeli” sözlerinden sonra gerçekleştirilecek ziyarette, “MHP’nin kayyumlara karşı tutumu” değerlendirilecek. CHP, “MHP samimice demokrasiyi mi savunuyor yoksa daha baskıcı, başka adaylıkların önüne geçici bir düzenleme mi istiyor?” sorusunun yanıtı doğrultusunda temaslarını sürdürecek.