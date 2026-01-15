Gündemdeki jeti Vakıfbank Genel Müdürü de kullanmış

İBB davasında firari sanık olarak yer alan Murat Gülibrahimoğlu'nun kiraladığı belirtilen jet üzerinden yürütülen soruşturmada ortaya çıkan Vakıfbank Genel Müdürü detayı dikkat çekti.

Bahadır Özgür’ün halktv.com.tr'de yer alan haberine göre Gülibrahimoğlu’nun kiraladığı ve uyuşturucu ile seks partileri düzenlendiği iddia edilen özel jete dair resmi uçuş kayıtları ve belgeler, Ekrem İmamoğlu’nun söz konusu jeti hiç kullanmadığını ortaya koyuyor.

Buna karşın, Gülibrahimoğlu ile aynı jetle sık sık seyahat ettiği belirtilen Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih’in dosyada adı geçiyor.

Haberde, Gülibrahimoğlu ile yakın ilişki içinde olduğu ifade edilen ve jetle yapılan seyahatler, kredi ilişkileri ile taşınmaz devirlerine dair itirafçı beyanlarında ismi anılan Genel Müdür Üstünsalih hakkında şu ana kadar herhangi bir adli işlem yapılmadığına dikkat çekiliyor.

İTİRAFÇI İFADELERİNDE “YAKIN İLİŞKİ” İDDİASI

İBB iddianamesinde yer alan itirafçı beyanlarında, Murat Gülibrahimoğlu ile VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih arasında “ileri derecede samimi” bir ilişki bulunduğu yönünde iddialar yer alıyor. İtirafçılar, kredi limitlerinin artırılması için bu yakınlığın kullanıldığını, tarafların birlikte tatil yaptığını ve uzun süredir temas halinde olduklarını öne sürüyor.

Bazı ifadelerde, Bodrum’da bir taşınmaz devri sürecinde Gülibrahimoğlu ve Üstünsalih’in birlikte jetle seyahat ettiği, kredi ilişkileri ve görüşmelerin farklı mekânlarda sürdüğü iddia ediliyor..

JETLER FARKLI, KAYITLAR NET

Dosyaya giren “Özel Uçuş Bilgileri”ne göre Ekrem İmamoğlu’nun sabit bir özel jet kullanmadığı, farklı tarihlerde lisanslı firmalardan uçak kiraladığı resmi kayıtlarla belgelendi. Haberde ayrıca İmamoğlu’nun söz konusu jeti hiç kullanmadığının resmi belgelerle kanıtlandığı belirtildi.