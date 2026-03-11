"Gündüz Apollon Gece Athena" söyleşisi Ataşehir'de

Ataşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün düzenlediği “Gündüz Apollon Gece Athena” film gösterimi ve filmin yönetmeni Emine Yıldırım ile söyleşi, yıllardır sürdürülen “Sinema Konuşmaları” kapsamında sinemaseverlerle buluşuyor.

Ataşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün yıllardır sürdürdüğü “Sinema Konuşmaları”, 2026 sezonunun mart ayında izleyicisini yine film ve söyleşiyi bir araya getiren özel bir akşamda buluşturuyor. Bu ayın konuğu, yönetmen Emine Yıldırım ve "Gündüz Apollon Gece Athena" filmi. Ücretsiz olan etkinlik 12 Mart Perşembe saat 20.30'da Mustafa Saffet Kültür Merkezi – Halit Akçatepe Sahnesi'nde.

Film, yetimhanede büyümüş, içine kapanık bir kadın olan Defne’nin, geçirdiği bir kazanın ardından hayaletlerle iletişim kurmaya başlamasıyla gelişen fantastik hikâyesini anlatıyor. Defne, bu sıra dışı yeteneğini annesinin hayaletini bulmak için kullanmaya karar verir.

Yolculuğu, Antik Side’de karşılaştığı talepkâr hayaletlerle birlikte beklenmedik bir serüvene dönüşür. Gerçek ile hayalin, geçmiş ile bugünün iç içe geçtiği film; kimlik, hafıza ve aidiyet üzerine katmanlı bir anlatı sunuyor.