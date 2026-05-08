Gündüz kuşağı programlarına yeni düzenleme yolda

Televizyon ekranlarında uzun süredir tartışma konusu olan gündüz kuşağı programları için yeni bir düzenleme hazırlanıyor. 12. Yargı Paketi çalışmaları kapsamında, özellikle kayıp vakaları, aile içi meseleler ve suç iddialarını konu alan yayınlarda denetimlerin artırılması planlanıyor. Düzenlemeyle, programların yargı süreçlerini etkileyebilecek ya da “alternatif yargı” izlenimi yaratabilecek içeriklerinin sınırlandırılması hedefleniyor.

Türkiye’de gündüz kuşağı programları, yüksek izlenme oranlarının yanı sıra işledikleri konular ve kullandıkları yayın dili nedeniyle sık sık tartışmaların odağında yer alıyor. Özellikle canlı yayınlarda tanıkların dinlenmesi, suç iddialarının tartışılması, tarafların karşı karşıya getirilmesi ve bazı kişilerin henüz yargı kararı olmadan hedef haline getirilmesi eleştiriliyor.

Yargı Paketi kapsamında gündeme gelen düzenlemeyle, bu tür yayınlara ilişkin daha net kurallar belirlenmesi bekleniyor. Taslak çalışmada, televizyon programlarının adli makamların yetki alanına giren işlemleri canlı yayın formatına taşımasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

‘PARALEL YARGI’ GÖRÜNTÜSÜ ENGELLENECEK

Düzenlemenin temel başlıklarından birini, programlarda oluşan “yargılama benzeri” görüntülerin engellenmesi oluşturuyor. Buna göre, sunucuların ya da program konuklarının hâkim, savcı ya da kolluk görevlisi gibi hareket etmesinin önüne geçilmesi, adli süreçleri etkileyebilecek yayınların ise daha sıkı denetlenmesi planlanıyor.

Özellikle kayıp dosyaları ve kriminal olayların işlendiği programlarda, delil niteliği taşıyabilecek bilgilerin kamuoyu önünde tartışılması, tanıkların canlı yayında konuşturulması ya da kişilerin suçlu ilan edilmesi gibi uygulamalara karşı daha sert yaptırımlar gündeme gelebilecek.

YAYIN DİLİ VE FORMATLAR DA DENETLENECEK

Yeni düzenlemenin yalnızca içerikle sınırlı kalmayacağı, programların dili ve format yapısının da mercek altına alınacağı belirtiliyor. Mağdur hakları, çocukların korunması, özel hayatın gizliliği ve kişilik hakları gibi başlıklarda daha sıkı kurallar uygulanması bekleniyor.

Bu kapsamda, etik ilkelere aykırı yayın yapan, adli süreçleri zedeleyen ya da adalet sistemini itibarsızlaştıran içeriklere karşı RTÜK ve ilgili kurumlar aracılığıyla daha hızlı yaptırım mekanizmalarının işletilmesi öngörülüyor.

DENETİMLER ARTIRILACAK

Yargı Paketi’nin yasalaşması halinde gündüz kuşağı programlarının yayınları, belirlenen hukuki ve etik kriterler çerçevesinde daha yakından takip edilecek. Düzenlemeyle hem adli süreçlerin sağlıklı işlemesinin korunması hem de kişilik haklarını ihlal eden yayıncılık pratiklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Söz konusu çalışmanın önümüzdeki dönemde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.