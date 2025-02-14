Gündüz kuşağındaki cinsiyetçi bilirkişiler

BirGün Kadın Kolektifi

Gündüz kuşağı programcılarından Zahide Yetiş’in Meclis komisyonunda söylediği “kadınlar da şiddet uyguluyor” ifadeleri büyük tepki çekti. Bir erkeğe evli olduğu kadının gerçek olmayan pornografik görüntülerini izletmesiyle gündem olan Yetiş’in sözleri Meclis’te de protesto edildi. Bu ifadeler aynı zamanda gündüz kuşağında ‘kadın’ programı yapan sunucuların da bu meseleye ne kadar uzak olduğunu gösterdi.

Gündüz kuşağı programları kadın düşmanı iktidarın en etkin araçlarından biri. Tüm medyayı tahakküm altına almayı amaçlayan rejim, Zahide Yetiş’in programları gibi programlarla toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yeniden üretiyor. Şiddetin suçlusunun “kadın” olduğunu, “iyi anne, iyi eş” olursa kadınların şiddet görmeyeceğinin mesajını veriyor. Narin Güran cinayetinin ardından tüm partilerin uzlaşısıyla kurulan ve "Kadınların Her Türlü Şiddet Ve Ayrımcılığa Maruz Kalmalarının Önlenmesi Komisyonu"nun başkanı olarak bir erkeğin atanması da tepki çekmişti.

CHP’nin hiç katılmadığı DEM Parti’nin ise terk ettiği toplantı iktidarın kadına yönelik şiddetle “mücadele etmediğini” bir kez daha gözler önüne serdi. İktidar, şiddetle mücadele etmek bir yana dursun kadınlarla “dalga geçiyor.” Bu programlar aracılığıyla şiddetin sistematik değil münferit olduğu algısı güçlendiriliyor. Yani iktidarın sözü yaygınlaştırılıyor. Failler değil, kadınlar sorgulanıyor. Hayatları didik didik ediliyor. Şiddete maruz bırakılmış, travma yaşamış kadınlar bir kez daha mağdur ediliyor. Kadın cinayetleri pik noktasına ulaştı, kadına yönelik şiddet sistematik hale dönüştürüldü. Saray rejimi ise kadın örgütlerinin STK’lerin taleplerini dinlemek yerine feministlere kapı duvar olan mecralara “kadın düşmanlığını” televizyon ekranlarında pekiştiren birini bilirkişi olarak davet ediyor. Kadınların talebi ortak: İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girsin, 6284 uygulansın. Cezasızlıkla faillerin ödüllendirildiği, aile politikalarıyla kadınlara evin yolunun gösterildiği bu düzende kadınlar için hayat yok. Ekranlarda kadınları hedef alanlardan ise kadınların öğreneceği bir şey yok.