Gündüz Vassaf’ın Cehennemi ile 2025’in gündelik hayatı arasında

Duygu AYDEMİR

Gündelik hayatın ritmi çoğu zaman farkına varmadan teslim olduğumuz küçük kalıplarla

örülüyor. Bir bakış, bir tepki, bir susuş, aynı cümleyi aynı tonda tekrar edişimiz… Bütün bu

ayrıntılar dışarıdan dayatılmış gibi görünse de çoğu, kendi içimizde sessizce kurduğumuz

düzenlerin bir sonucu. Gündüz Vassaf’ın Cehenneme Övgü kitabı tam olarak bu iç örgüyü

görünür kılıyor; insanı dışarıdan değil içeriden okuyarak.

Bu eserin bugün hâlâ güçlü bir karşılık bulmasının nedeni burada yatıyor. 1980’de Boğaziçi

Üniversitesi’ndeki görevinden ayrılıp yurt dışına giden yazar ve psikolog Gündüz Vassaf,

“Prisoners of Ourselves - Totalitarianism in Everyday Life” adlı kitabını o dönemde kaleme

alıyor. Yıllar sonra Türkçeye “Cehenneme Övgü - Gündelik Hayatta Totalitarizm” adıyla

çevrilen çalışma, otoriteyi rejimlerde değil; sıradan hayatın içindeki görünmez yapılarda

arıyor.

Entelektüel berraklığı ve derinliğiyle bende iz bırakan sohbetlerimiz, kitaplarında

hissettiğim o zarif netlikle aynı mesajı taşıyor. Bu bakış, içinde yaşadığımız çağda farklı

bir yankı buluyor.

Eskiden daha belirgin olan baskılar bugün gündelik ritmin içine karışmış durumda. Açık

kuralların yerini “herkes böyle yapıyor” hissi almış. Hız, verimlilik ve görünürlük, hayatın

doğal akışıymış gibi davranıyor; biz de çoğu zaman direnmek yerine uyum sağlıyoruz.

İçeride büyüyen düzen böylece keskin bir hal alıyor.

Gündelik dil bunun çarpıcı bir göstergesi. “İyiyim” demeyi alışkanlıkla tekrar ediyoruz;

gerçekten iyi olup olmadığımızı düşünmeden. Cümleler zamanla duyguyu taşımayı bırakıp

bir ritüele dönüşüyor. Kelimeler iletişim kurmak için değil, düzeni sürdürmek için var

oluyor.

Tekdüzelikten uzak düşünce yapısı ve kendine özgü yorumlarıyla her zaman saygı

duyduğum mimar Nevzat Sayın’ın son zamanlarda “Nasılsın?” sorusuna verdiği “İnadına

iyiyim” yanıtı zihnimde özel bir yer tutuyor. Alışkanlığın otomatikliğinden çıkıp bilinçli bir

iradeyle kurulmuş bu ifade, dilin ritüel olmaktan sıyrıldığı o nadir anlardan biri. Kendisi

bana şöyle demişti:

“Bazı düzenler önce insanın iyi oluşunu elinden alır. İyi olma hali zayıfladığında, kişi kendi

sesinden de uzaklaşır. O yüzden inadına iyi olmak bir dirençtir; insanın kendiliğini koruma

biçimi.”

Bu yaklaşım, iyiliğin dış koşullara teslim edilen bir ruh hali değil; kişinin kendi iç alanını

sahiplenme çabası olduğunu hatırlatıyor.

Zaman algısı da benzer bir dönüşüm içinde. Gündüz, bizi sürekli üretmeye çağıran bir ışık

gibi. Gece ise eskisi kadar serbest değil; ekranlar, bildirimler ve bitmeyen konuşmalar

karanlığın ritmini yönetiyor. İnsan bazen kendi gününe misafir gibi davranıyor; zamanın

sahibi değil, onun yönlendirdiği biri haline geliyor.

Bu görünmez örgünün bugün yeni bir biçimi daha var: yapay zekâ. Teknoloji özgürlük vaat

ederken aynı anda alışkanlıklarımızı ölçüyor, davranışlarımızı işliyor ve “bize uygun” olanı

öne çıkarıyor. Sessiz bir yönlendirme gibi çalışıyor. Bir şarkıyı neye göre seçtiğimiz, rotayı

navigasyona bırakmamız ya da yalnızca merakla açtığımız bir içerik bile bu görünmez

dokunuşun izlerini taşıyor.

Sorun teknolojinin kendisi değil; önerilerin zamanla bir rutine dönüşmesi. Seçenekler

çoğalırken seçim yapma kasımız zayıflıyor. Hazır sunulan yollar, esnek düşünme alanını

daraltıyor.

Bu örüntü, Vassaf’ın yıllar önce tarif ettiği iç düzenin bugün başka bir yüze bürünmüş hali.

Mesele aynı: zihnimizi hazır kalıplara teslim etmeden, her durumda kendi değerlendirmemizi yapabilme kapasitemizi canlı tutmak. Gerçek özgürlük çeşitlilikte değil, düşünsel esneklikte saklı.

İlişkilerde de benzer bir ritim var. Sevgi, nezaket, öfke, kırgınlık… Duygunun kendisinden

çok ifade biçimi önem taşıyor artık. Bağ kurmanın doğal hali yerine “uygun” olanın tercih

edildiği bir dünya çıkıyor ortaya.

Tüm bu tablonun içinde sanat hâlâ nefes alınabilecek alanlardan biri. Bir fotoğraf karesi,

zamanın ritmini bir anlığına durduruyor. Bir çizgi, bir gölge, bir mimik… Gördüğümüz ama

çoğu zaman fark etmediğimiz şeyleri yüzeye çıkarıyor. Belki de bu sebeple sanat, görünmeyen düzeni kırmanın sessiz ama en güçlü yollarından biri.

Gündelik hayatın akışına dönüp baktığımızda şunu görüyoruz: Düzen her zaman dışarıdan

biri tarafından kurulmaz. Çoğu zaman onu sürdüren, yeniden üreten biziz. Alışkanlıklar,

konfor alanları, sorgulamaktan kaçındığımız anlar… Hepsi görünmez halkalar gibi birikiyor.

Fakat her ritmin içinde bir boşluk, her kalıbın içinde bir esneklik vardır. O boşluk fark

edildiğinde insan kendi içsel alanına yaklaşmaya başlar.

Ve kendi sesine ulaştığında, cehennemi değil; cehennemden çıkışı bulur.