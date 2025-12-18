Gündüz Vassaf’ın Cehennemi ile 2025’in gündelik hayatı arasında
Modern yaşamın görünmez ritüelleri ve insanın kendi kendine kurduğu düzenler üzerine…
Duygu AYDEMİR
Gündelik hayatın ritmi çoğu zaman farkına varmadan teslim olduğumuz küçük kalıplarla
örülüyor. Bir bakış, bir tepki, bir susuş, aynı cümleyi aynı tonda tekrar edişimiz… Bütün bu
ayrıntılar dışarıdan dayatılmış gibi görünse de çoğu, kendi içimizde sessizce kurduğumuz
düzenlerin bir sonucu. Gündüz Vassaf’ın Cehenneme Övgü kitabı tam olarak bu iç örgüyü
görünür kılıyor; insanı dışarıdan değil içeriden okuyarak.
Bu eserin bugün hâlâ güçlü bir karşılık bulmasının nedeni burada yatıyor. 1980’de Boğaziçi
Üniversitesi’ndeki görevinden ayrılıp yurt dışına giden yazar ve psikolog Gündüz Vassaf,
“Prisoners of Ourselves - Totalitarianism in Everyday Life” adlı kitabını o dönemde kaleme
alıyor. Yıllar sonra Türkçeye “Cehenneme Övgü - Gündelik Hayatta Totalitarizm” adıyla
çevrilen çalışma, otoriteyi rejimlerde değil; sıradan hayatın içindeki görünmez yapılarda
arıyor.
Entelektüel berraklığı ve derinliğiyle bende iz bırakan sohbetlerimiz, kitaplarında
hissettiğim o zarif netlikle aynı mesajı taşıyor. Bu bakış, içinde yaşadığımız çağda farklı
bir yankı buluyor.
Eskiden daha belirgin olan baskılar bugün gündelik ritmin içine karışmış durumda. Açık
kuralların yerini “herkes böyle yapıyor” hissi almış. Hız, verimlilik ve görünürlük, hayatın
doğal akışıymış gibi davranıyor; biz de çoğu zaman direnmek yerine uyum sağlıyoruz.
İçeride büyüyen düzen böylece keskin bir hal alıyor.
Gündelik dil bunun çarpıcı bir göstergesi. “İyiyim” demeyi alışkanlıkla tekrar ediyoruz;
gerçekten iyi olup olmadığımızı düşünmeden. Cümleler zamanla duyguyu taşımayı bırakıp
bir ritüele dönüşüyor. Kelimeler iletişim kurmak için değil, düzeni sürdürmek için var
oluyor.
Tekdüzelikten uzak düşünce yapısı ve kendine özgü yorumlarıyla her zaman saygı
duyduğum mimar Nevzat Sayın’ın son zamanlarda “Nasılsın?” sorusuna verdiği “İnadına
iyiyim” yanıtı zihnimde özel bir yer tutuyor. Alışkanlığın otomatikliğinden çıkıp bilinçli bir
iradeyle kurulmuş bu ifade, dilin ritüel olmaktan sıyrıldığı o nadir anlardan biri. Kendisi
bana şöyle demişti:
“Bazı düzenler önce insanın iyi oluşunu elinden alır. İyi olma hali zayıfladığında, kişi kendi
sesinden de uzaklaşır. O yüzden inadına iyi olmak bir dirençtir; insanın kendiliğini koruma
biçimi.”
Bu yaklaşım, iyiliğin dış koşullara teslim edilen bir ruh hali değil; kişinin kendi iç alanını
sahiplenme çabası olduğunu hatırlatıyor.
Zaman algısı da benzer bir dönüşüm içinde. Gündüz, bizi sürekli üretmeye çağıran bir ışık
gibi. Gece ise eskisi kadar serbest değil; ekranlar, bildirimler ve bitmeyen konuşmalar
karanlığın ritmini yönetiyor. İnsan bazen kendi gününe misafir gibi davranıyor; zamanın
sahibi değil, onun yönlendirdiği biri haline geliyor.
Bu görünmez örgünün bugün yeni bir biçimi daha var: yapay zekâ. Teknoloji özgürlük vaat
ederken aynı anda alışkanlıklarımızı ölçüyor, davranışlarımızı işliyor ve “bize uygun” olanı
öne çıkarıyor. Sessiz bir yönlendirme gibi çalışıyor. Bir şarkıyı neye göre seçtiğimiz, rotayı
navigasyona bırakmamız ya da yalnızca merakla açtığımız bir içerik bile bu görünmez
dokunuşun izlerini taşıyor.
Sorun teknolojinin kendisi değil; önerilerin zamanla bir rutine dönüşmesi. Seçenekler
çoğalırken seçim yapma kasımız zayıflıyor. Hazır sunulan yollar, esnek düşünme alanını
daraltıyor.
Bu örüntü, Vassaf’ın yıllar önce tarif ettiği iç düzenin bugün başka bir yüze bürünmüş hali.
Mesele aynı: zihnimizi hazır kalıplara teslim etmeden, her durumda kendi değerlendirmemizi yapabilme kapasitemizi canlı tutmak. Gerçek özgürlük çeşitlilikte değil, düşünsel esneklikte saklı.
İlişkilerde de benzer bir ritim var. Sevgi, nezaket, öfke, kırgınlık… Duygunun kendisinden
çok ifade biçimi önem taşıyor artık. Bağ kurmanın doğal hali yerine “uygun” olanın tercih
edildiği bir dünya çıkıyor ortaya.
Tüm bu tablonun içinde sanat hâlâ nefes alınabilecek alanlardan biri. Bir fotoğraf karesi,
zamanın ritmini bir anlığına durduruyor. Bir çizgi, bir gölge, bir mimik… Gördüğümüz ama
çoğu zaman fark etmediğimiz şeyleri yüzeye çıkarıyor. Belki de bu sebeple sanat, görünmeyen düzeni kırmanın sessiz ama en güçlü yollarından biri.
Gündelik hayatın akışına dönüp baktığımızda şunu görüyoruz: Düzen her zaman dışarıdan
biri tarafından kurulmaz. Çoğu zaman onu sürdüren, yeniden üreten biziz. Alışkanlıklar,
konfor alanları, sorgulamaktan kaçındığımız anlar… Hepsi görünmez halkalar gibi birikiyor.
Fakat her ritmin içinde bir boşluk, her kalıbın içinde bir esneklik vardır. O boşluk fark
edildiğinde insan kendi içsel alanına yaklaşmaya başlar.
Ve kendi sesine ulaştığında, cehennemi değil; cehennemden çıkışı bulur.