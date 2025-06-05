Güne düşüşle başladı: Borsada son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 düşüşle 9.446,75 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,13 değer kazanarak 9.474,96 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,20 puan ve yüzde 0,30 azalışla 9.446,75 puana indi.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,53 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,06 arttı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,67 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,69 ile kimya petrol plastik oldu.