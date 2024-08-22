Güne düşüşle başladı: Gram altın ne kadar oldu?

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 731 liradan işlem görüyor.

Dün, 2 bin 752 lirayı test eden altının gram fiyatı, bu seviyelerde yoğunlaşan satışlarla düşüşe geçti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 2 bin 735 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,10 azalışla 2 bin 731 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 570 liradan ve Cumhuriyet altını 18 bin 208 liradan satılıyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ve günü 2,512 dolardan kapatan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,30 azalışla 2 bin 505 dolardan işlem görüyor.