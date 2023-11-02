Güne yükselişle başladı: Gram altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.808 liradan işlem görüyor.

Ekonomi 02.11.2023 10:07 Giriş: 02.11.2023 10:07

Güncelleme: 02.11.2023 10:09 Kaynak: AA

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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.808 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 1.805 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.808 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.990 lira, Cumhuriyet altını da 12.290 liradan satılıyor. Üst üste üç işlem günü düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı, bugün önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.985 dolardan işlem görüyor.