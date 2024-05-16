Güne yükselişle başladı: Gram altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, güne yüzde 0,2 yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 2 bin 473 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi 16.05.2024 10:22 Giriş: 16.05.2024 10:22

Güncelleme: 16.05.2024 10:25 Kaynak: AA

A- A A+