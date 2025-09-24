Günel'den AKP'li Çerçioğlu'na 'tahliye' tepkisi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP’den istifa ederek AKP’ye geçen Özlem Çerçioğlu'nun yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılında imzalanan protokole aykırı kullanım gerekçesiyle Kuşadası Belediyesi'ne 5 yıllığına tahsis edilen hizmet binasının zemin katı için tahliye süreci başlatmasına ilişkin açıklama yaptı.

“Yalan” denilen tahliye kararı, Aydın Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü’nün 24 Eylül 2025 tarihli yazısıyla Kuşadası Kaymakamlığı’ndan tahliye talebinde bulunduğunu gösteren resmi evraklarla ortadadır.

Konuya ilişkin olarak Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel şu açıklamayı yaptı: “2022 yılından bu yana mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait eski Tariş alanındaki binanın bir kısmı, alınan meclis kararı ve yapılan protokol çerçevesinde Kuşadası Belediyesi Hizmet Binası olarak kullanılmaktadır. İlk günden bu yana kullanım şekli aynıdır. Burada bir kamu hizmeti veriyoruz. Belediyemizin ‘Kentli Servisi’ ve ‘Güvercin Masa’ hizmetleri zemin katta vatandaşlarımıza sunulmaktadır. Binanın belediyemize tahsisi, Kuşadası halkının hizmetlere daha kolay erişebilmesi amacıyla yapılmıştı. Hatta bunu 2022 yılında yapılan bir basın toplantısında "Kuşadası Halkına Müjde" başlığı ile bizzat Özlem Çerçioğlu tarafından açıklanmıştı. Ancak bugün, yaklaşık 3 yıldır Kuşadalılara hizmet veren birimlerin bulunduğu alanın boşaltılması yine bizzat kendisinin talebi ile istenmektedir. Gerekçe olarak da ‘amacı dışında kullanım’ gösterilmiştir. Kuşadalıların hizmet aldığı iki önemli birim acaba hangi belediye hizmeti amacının dışında olabilir?”

Günel, “Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin basın açıklamasında bu iddiaların yalan olduğu, tahliye talebinin bulunmadığı söylenmiştir. Asıl bu açıklama gerçeği yansıtmamaktadır. Zemin katın boşaltılması için kaymakamlığa başvurdukları açıktır. Kaymakamlık da 3 Ekim tarihinde bize yazı göndererek, ‘Tahliye edin, aksi takdirde biz tahliye edeceğiz’ demiştir. Biz de buna karşı gerekli hukuki süreçleri başlattık” dedi.

Günel şunları dile getirdi: “Hiç kimsenin kendi egosuyla bu hizmetleri engelleme ya da engelleyecek şekilde hem belediyemiz hem de hemşehrilerimiz üzerinde baskı oluşturma hakkı yoktur. Biz bu süreçte hem halkımıza doğru bilgiyi aktaracağız hem de hukuki yollarla hakkımızı arayacağız. Ancak bu hususun bir kişinin şahsi tutumlarıyla bu noktaya geldiğini de kamuoyunun bilmesini isterim.”