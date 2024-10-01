Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti

Bir süredir hastanede yoğun bakımda tedavi gören gazeteci Güneri Cıvaoğlu 85 yaşında hayatını kaybetti.

Cıvaoğlu, geçtiğimiz temmuz ayında İstanbul'da Cipriani restoranda dengesini kaybederek düşmüş ve başını çarpmış, geçirdiği kazadan sonra çarpmanın etkisiyle beyninin iki noktasında ödem oluşması ve ince bir kanamayla karşılaşması sonucu acilen hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada "Güneri ağabeyi kaybettik" mesajını paylaştı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada da "Üyemiz Güneri Cıvaoğlu’nun vefatından büyük üzüntü duyduk. Gazeteci ve yazar olarak başarıyla yıllardır hizmet veren meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Cıvaoğlu'nun cenazesi yarın toprağa verilecek.

GÜNERİ CIVAOĞLU KİMDİR?

Güneri Civaoğlu, 30 Temmuz 1939 yılında Ankara'da doğdu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Gazeteciliğe öğrenciyken başladı. Akis ve Yeni İstanbul Gazetesi’nde muhabir olarak çalıştı. TRT’nin kuruluş sürecinde sabah haberlerini hazırlayan ekip içinde yer aldı. Tercüman Gazetesi’nin ve Güneş Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmenliği’ni yaptı. Sabah Gazetesi’nde köşe yazarlığı SHow TV’de yöneticilik görevlerini yürüttü. 1996 yılından bu yana Milliyet Gazetesi baş yazarıydı.

Kanal D’de ana haber sunuculuğu yaptı. Aynı kanalda Durum ve Şeffaf Oda isimli televizyon programlarını sundu. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde gazetecilik dersleri verdi.