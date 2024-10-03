Güneri Cıvaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da hayatını kaybeden gazeteci Güneri Cıvaoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Beşiktaş'ta tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayata gözlerini yuman Cıvaoğlu için Bağcılar'daki Milliyet gazetesi binası önüne tören düzenlendi.

Törene, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, eski CHP genel başkanı Altan Öymen ile Demirören Medya çalışanları ve çok sayıda meslektaşı katıldı.

Törende konuşan Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, şunları söyledi:

"Kimseye pusu kurmadı. Hep adil olmak için uğraştı. En yakın mesai arkadaşları burada. Güner ağabey sadece Türkiye'deki gazeteleri okumazdı. Dünyadaki gazetelerde neler varsa öğleye kadar okumuş bitirmiş olur. Ya gözümüzden kaçtıysa diye bizim ikaz edenimiz olurdu. Dediğim gibi hocaların en büyüklerinden bir tanesiydi bizim için. İnsanların en önemlilerinden bir tanesiydi."

Şendir, Güneri Cıvaoğlu'nun son güne kadar yazmak istediğini, hasta haliyle bile bunun sevincini yaşayan biri olduğunu dile getirdi.

Törenin ardından Cıvaoğlu'nun cenazesi, cenaze namazı için Teşvikiye Camisi'ne götürüldü.