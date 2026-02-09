Güneş Altunkaş’tan yeni roman: Yedi Günlük Sessizlik

Güneş Altunkaş’ın Yedi Günlük Sessizlik adlı romanı, Destek Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Roman, dijital çağın en paradoksal meselelerinden birine odaklanır: İletişimin hiç bu kadar yoğun olmadığı bir dünyada, yalnızlığın bu denli derinleşmesi. Roman, gürültünün norm, sessizliğin ise neredeyse bir sapma haline geldiği çağımıza karşı net bir tavır alır; uzlaşmacı olmaktan bilinçli biçimde kaçınır ve okurunu etik bir yüzleşmeye davet eder.

“Yedi gün” fikri etrafında kurulan sembolik yapı, teknolojiden uzak kalmayı modern bir inziva, bir arınma ve hesaplaşma süreci olarak kurgular. Roman bittiğinde okur yalnızca bir hikâyeyi değil, kendini de sorgular.