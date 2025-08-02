‘Güneş ışığı hücreye uğramıyor’

Kuyu tipi hapishanelerde hak ihlalleri sürüyor. Şimdilik 43 tane bulunsa da yeni kuyu tipi hapishaneler inşa ediliyor. Çoğunluğu tek kişilik olan hücrelerde tutulan mahpuslar, günün 23 saatini güneşin ve havanın girmediği bir yerde geçiriyor. Sadece bir saatliğine havalandırmaya götürülüyor. Tutuklular tüm yaşamdan tecrit ediliyor.

Birçok siyasi tutuklu bu tecrit politikasına karşı açlık grevinde. Onlardan biri de kuyu tipi hapishanelerin kapatılması ve kuyu tipi olmayan bir hapishaneye sevk edilme talebiyle 149 gün boyunca açlık grevi yapan ve 2 hafta önce tahliye edilen Ali Hasan Akgül.

Hücrelerinde kamerayla izlendiklerini kaydeden Akgül şunları söyledi: “Bizi uyurken, yemek yerken, otururken izliyorlardı. Tuvalette kaç dakika durduğumuzu, ne zaman banyo yaptığımızı, her şeyi takip ediyorlardı. Kuyu tipi cezaevleri 3 katlı bir mimariye sahip. Üçüncü kat tamamen rutubetli, güneş almıyor. İkinci katta şansınız varsa güneş damlası girebilir. Camdan bakabilmek ise mümkün değil. Üç kat tel var. Sivrisinek bile giremiyor” dedi. Gardiyanla görüşmek için dahi butona basarak telsizle konuşmaları gerektiğini vurgulayan Akgül, “İnsan psikolojisinin kaldırabileceği yerler değil. Ya delireceksin ya da direnmek zorundasın."