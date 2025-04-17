Güneş sistemi dışında yaşam ihtimaline dair yeni izlere rastlandı

Güneş Sistemi dışındaki "K2-18b" gezegeninde, yaşam ihtimaline dair yeni izlere rastlandı.

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nden gök bilimciler, Dünya'dan yaklaşık 124 ışık yılı uzaklıktaki "K2-18b" adlı gezegene ilişkin araştırma yaptı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu'yla (JWST) elde edilen verileri inceleyen araştırmacılar, bu gezegende geçmişte veya şu an yaşam olabileceğinin belirtisi niteliğindeki bazı kimyasal maddelerin izine rastladı.

ATMOSFERİNDE METAN VE KARBONDİOKSİT BULUNMUŞTU

Araştırmacılar, "K2-18b"nin atmosferinde, Dünya'da başta mikroorganizmalar olmak üzere birçok canlının ürettiği "dimetil sülfit" ve "dimetil disülfit" gibi bazı kimyasal moleküllerin izlerini buldu.

Gezegenin atmosferindeki bu moleküllerin, bilinmeyen kimyasal süreçlerden de kaynaklanmış olabileceğini vurgulayan araştırmacılar, bulguların Güneş Sistemi dışındaki bir gezegende de yaşamın bulunabileceğine yönelik birer delil olduğunu belirtti.

Araştırmanın sonuçları "The Astrophysical Journal Letters" dergisinde yayımlandı.

"K2-18b"ye yönelik önceki çalışmalarda, gezegenin atmosferinde metan ve karbondioksit bulunmuştu.