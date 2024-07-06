Güneş yakıyor, sel yok ediyor

İklim krizine bağlı artan aşırı hava olayları bir yanda ormanları yakarken diğer yanda sağanak sele sebep oluyor. Birçok bölgede çıkan yangınlara karşı mücadele sürerken Bursa’da 600 su baskını ihbarı yapıldı.

Haber Merkezi

İklim krizinin yıkıcı etkisi, ranta dayalı şehir planları güneş ve yağmuru felakete döndürüyor. Bir tarafta çıkan alevler ormanları yok ederken diğer tarafta seller şehir hayatını felç ediyor.

İklim krizine bağlı olarak artan aşırı hava olayları her geçen gün artıyor. 2023 yılında 1475’e çıkarak yeni bir rekor kırdı. Bir önceki yıl Türkiye’de görülen aşırı hava olaylarının sayısı 1030’du. Türkiye’de aşırı hava olaylarının sayısı son altı yıldır sürekli artıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte çıkan yangınlar ormanlık alanları küle çevirdi. Antalya’da yangınlara ilişkin bir kişi tutuklandı.

Aydın: Bozdoğan ve Nazilli ilçelerinde 7 ayrı noktada yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan, ekiplerin müdahalesiyle söndürülen orman yangınlarında 10 dönüm alan zarar gördü.

Antalya: Aksu ilçesi Alaylı Mahallesi’nde dün saat 12.00 sıralarında orman yangını 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında 12 hektar alan zarar gördü. Manavgat’ta ise son 1 ay içinde meydana gelen ve 4 hektar orman alanının zarar gördüğü 3 ayrı yangını çıkardığı tespit edilen çoban Murat Kaya, jandarma tarafından yakalandı. Yangınları orman işletme ve elektrik dağıtım şirketi görevlilerine kızdığı için çıkardığını itiraf eden Murat Kaya, tutuklandı.

Kastamonu: İhsangazi ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, yaklaşık 20 hektarlık alan yangından etkilendi.

SEL BURSA’YI FELÇ ETTİ

Bursa’da önceki gün etkili olan sağanak, sele dönüştü. Yıldırım ilçesindeki Çukuryayla Deresi’nin taşması ile araçlar, sel sularına kapılarak sürüklendi. 5 araçta zarar meydana gelirken, 600 su baskını ihbarının yapıldığı kentte, 3 saat içerisinde metrekareye 44,4 kilogram yağışın düştüğü açıklandı.

Özellikle Osmangazi, Yıldırı, Nilüfer ilçeleri ile verimli tarım arazilerinin bulunduğu Yenişehir ilçesi ve dağ ilçeleri Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık, Keles’te yaşamı etkiledi. Yenişehir ilçesinde tarım arazileri ile bazı evler su altında kalırken, kent merkezinde de birçok ev ve iş yerini su bastı. Sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, BursaRay’ın Odunluk İstasyonu’nda raylar su altında kaldı. Kentin batı yönündeki metro seferleri gerçekleştirilemedi.

Selin yaşandığı sokakta bulunan, 573 öğrencinin eğitim gördüğü Teferrüç Ali Osman Gür İlkokulu Müdürü Erol Ardahanlıoğlu ise selin eğitim döneminde meydana gelmemesinin büyük şans olduğunu belirtti.