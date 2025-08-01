Güneşin altında 4 saat bırakılmışlar

Haber Merkezi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu İskenderun’daki Er Eğitim Alayı’nda sıvı kaybı nedeniyle hayatını kaybeden askerler Hayrullah Halit Karaman ve Semih Erdoğan’ın ölümüne ilişkin bilgiler açıkladı.

İskenderun Devlet Hastanesi’nde tedavisi süren askerleri ziyaret eden Bağcıoğlu, "İki veya üç asker birlikten firar ediyor. İkisi yakalanmış sonrasında. Bir astsubay başçavuş ceza vererek birinci tabur birinci bölüğü dört saat güneş altında tutuyor. Su içmeleri engelleniyor, kısıtlanıyor. Sonra bayılmalar başlıyor” dedi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise hem askerlerin ölümü hem de zehirlenme olayı ile ilgili soruşturmanın sürdüğü ve sonucun haftaya açıklanacağı kaydedildi.