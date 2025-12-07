‘Güneşin Oğlu’ seyirciyle buluştu

Kültür Sanat Servisi

Yönetmenliğini Onur Ünlü ve Nagihan Gürkan’ın birlikte üstlendiği ‘Güneşin Oğlu’ İstanbul’daki Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde ilk kez seyirci karşısına çıktı. Fikri Şemsigil adında bir karakterin mucize beklentisiyle başlayan hikâyesinin anlatıldığı oyunda İlayda Alişan, Deniz Celiloğlu, İbrahim Selim, Beyti Engin, Ali Yoğurtcuoğlu, Zeynep Kankonde, Efekan Can, Sergen Özdemir, Ilgaz Kaya ve Selin Beliz Şahan yer alıyor.

Onur Ünlü’nün filminden tiyatro sahnesine uyarlanan ‘Güneşin Oğlu’ 7-17-18 Aralık tarihlerinde Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak. Oyunun konusu şöyle: Fikri Bey’in ruhu çevresindeki insanların bedenlerine girip çıkmaya başlar. Bu olay hem kendi yaşamını hem de çevresindekilerin hayatını etkiler. Karakter, sonunda yaşadığı bu garip mucizeden kurtulmak ve gerçekleri öğrenmek için bir arayışa çıkar.