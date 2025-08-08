Güneşköy Trafo Merkezi'nde patlama: Kuzey Kıbrıs genelinde elektrik kesintisi yaşanıyor

Kuzey Kıbrıs'ta ana trafolardan birinde meydana gelen patlama sebebiyle ülke geneline elektrik verilemediği bildirildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yetkililerinden alınan bilgiye göre, ana trafolardan Güneşköy Trafo Merkezi'nde sabah erken saatlerde patlama oldu.

Yetkililer, patlama sebebiyle ülke geneline sabah saat 05.00'ten itibaren elektrik verilemediğini belirtti.

Arızalı kısım sistemden ayrılarak santrallerin devreye girmesiyle bazı bölgelere enerji verileceği duyuruldu.

Yetkililer, ülke geneline elektriğin tam olarak ne zaman sağlanacağı konusunda ise bilgi vermedi.