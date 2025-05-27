Güneşli günler gelecek

Halkevci Kadınlar 22 Mart’ta Edirne’de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve yarın hâkim karşısına çıkacak olan arkadaşları Azra, Zeynep ve Özgür için mektup kaleme aldı. Feminist mücadele yoldaşlarınız Halkevci Kadınlar imzasıyla yayımlanan mektubu yayımlıyoruz. Mektubun tamamı şöyle:

“Faşizme karşı eşitlik ve özgürlük mücadelesini yükselttiği için 25 Mart’tan beri tutuklu olan feminist mücadele yoldaşlarımız sevgili Azra, Zeynep ve Özgür’e;

Trakya Üniversitesi’nde kadın ve LGBTİ+ düşmanlarına, gericilere, erkek-devlet şiddetine karşı yürüttüğünüz mücadele kent meydanlarında kadınların isyanına karıştı. Yürünen yasaklı sokaklarda engellenmeye çalışılan gökkuşağının renklerini yıkılıp geçilen barikatlarda dalgalandırmanın inancı ile feminist isyanımızı 1 Mayıs’ta Taksim’e taşıdık. Edirne’nin sokaklarında büyüttüğünüz mücadele dalga dalga büyüyüp “6 yaşında çocuk evlenebilir” diyen Nureddin Yıldız’a atılan bir yumurta, kadınların hayatını kuşatıp LGBTİ+’ları yoksayan Aile Yılı hatırası panosuna Ankara Güvenpark’ta atılan mor boya oldu. Kadınlara, LGBTİ+’lara, çocuklara, hayvanlara savaş açan AKP faşizmine karşı özgürlüğe varmadan dinmeyecek isyanımızla şimdi sizleri o dört duvar arasından alacak ve mücadelemize daha güçlü devam edeceğiz.

Birhan Keskin’in dediği gibi “Buraya, bir inanç bir inat koydum. Tut ki unuttun, tekrar bak, o inat neyse, sen osun.”

Hayatımızı kuşatmaya çalışan kadın düşmanlarına, faşizme karşı birbirimizin elini sıkıca tutacak ve birbirimizden vazgeçmeyeceğiz. Sesiniz ülkenin dört bir yanında yankılanıyor ama sizi alacak sesimizi birbirimizin sesine karıştıracağız. Baharı direnişle karşıladık, güneşli günleri mücadelemiz ile karşılayacağız. Size ve koğuşlarınızda bulunan tüm kadınlara sarılıyor ve direnişten vazgeçmeyen kadınların LGBTİ+’ların selamlarını gönderiyoruz.”