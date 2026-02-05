Güneş’te dört büyük patlama: Dünya’da geçici dalgalanmalara yol açabilir

Son günlerde Güneş’te sıra dışı bir aktivite yaşanıyor. ABD’nin NOAA Uzay Hava Tahmin Merkezi verilerine göre Güneş’in “Bölge 4366” adlı aktif bölgesi, 1–3 Şubat 2026 tarihlerinde arka arkaya güçlü X-sınıfı patlamalar üretti. Bunlardan biri X8.1 büyüklüğünde olup, Dünya’ya göre en güçlü patlamalardan biri olarak kaydedildi.

NASA’nın Solar Dynamics Observatory uydusu, 1 ve 2 Şubat 2026 tarihlerinde Güneş’te meydana gelen patlamaları bu görüntülerle kaydetti. Görsellerde, patlamalar görüntülerin merkezinde parlak ışıklar olarak görülüyor. Aşırı morötesi ışığın belirli bir dalga boyunu gösteren bu görüntüler, patlamalar sırasında ortaya çıkan son derece sıcak maddeyi vurgulamak amacıyla altın ve kırmızı tonlarla renklendirildi / Fotoğraf: NASA

Bu gözlemler, NASA’nın NASA Solar Dynamics Observatory uydusunun sürekli izleme verileriyle de doğrulandı.

NASA’ya göre Güneş, 1 Şubat’ta üç kez, 2 Şubat’ta ise bir kez olmak üzere toplamda dört güçlü patlama yayımladı; bu patlamalar güneş yüzeyindeki enerji yoğunluğunun arttığını gösteriyor.

ANİ ENERJİ BOŞALMALARI

Güneş patlamaları, Güneş’in manyetik alanında meydana gelen ani enerji boşalmalarıdır. X-sınıfı olarak sınıflandırılanlar, en yüksek enerjili ve en güçlü patlamalar olarak kabul edilir ve güçlü bir X8 gibi olaylar, Dünya’nın manyetosferinde geçici dalgalanmalara yol açabilir.

Bunlar bazen kutup ışıkları (aurora) gibi görsel etkilere neden olurken, yüksek enerjili parçacıkların yönüne bağlı olarak GPS, uydu iletişimi ve radyo sinyallerinde kesintilere yol açabilir.

BİR SÜRE DEVAM EDEBİLİR

Patlamaların kaynağı olan Bölge 4366 aynı zamanda Güneş döngüsü 25’in aktif bir lekesi olarak görülüyor.

Bu döngü yaklaşık 2019’dan 2030’a kadar sürecek ve Güneş aktivitesinin yoğun dönemlerini içeriyor. Bu nedenle bilim insanları, önümüzdeki günlerde benzer etkinliklerin devam edebileceğini ve uzay hava durumunun izlenmesinin önemini vurguluyor.