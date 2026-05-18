Güneşten 8 milyon kat daha büyük: 45 milyon ışık yılı uzaktaki kara delik görüntülendi

NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu, sarmal bir galaksinin parlak merkezini gözler önüne seren yeni bir görüntü yayımladı.

Associated Press’in aktardığına göre, bu hafta paylaşılan görüntüde Balina takımyıldızında bulunan Messier 77, diğer adıyla M77 galaksisi yer aldı. Dünya’dan yaklaşık 45 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksi, yakınlığı ve dikkat çekici yapısı nedeniyle gökbilimcilerin uzun süredir incelediği gök cisimleri arasında bulunuyor.

GALAKSİNİN MERKEZİNDE DEV KARA DELİK VAR

M77’nin aktif çekirdeği, Güneş’ten yaklaşık 8 milyon kat daha büyük kütleye sahip süper kütleli bir kara delikten güç alıyor. Kara deliğin çevresindeki gaz, dar yörüngeler boyunca merkeze doğru çekilirken aşırı derecede ısınıyor ve yoğun radyasyon yayıyor.

Webb’in orta kızılötesi cihazı, galaksinin merkezindeki bu parlak yapıyı ve çevresindeki ayrıntıları yakaladı.

Dünyanın en büyük ve en güçlü uzay teleskobu olarak tanımlanan James Webb, 2021’de fırlatılmasından bu yana evrenin derinliklerinden görüntüler aktarmayı sürdürüyor.