Güney Afrika Cumhurbaşkanı: ABD’nin Venezuela müdahalesi egemenlik ihlalidir

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesini "egemenlik ihlali" olarak nitelendirerek, alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği askeri operasyonun uluslararası hukuka ve devletlerin egemenlik haklarına aykırı olduğunu belirterek, Güney Afrika hükümetinin bu eylemden derin endişe duyduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne uluslararası hukuku koruma, barış ve güvenliği sağlama görevini yerine getirme çağrısında bulunan Ramaphosa, "ABD'nin giriştiği bu tür eylemleri kesinlikle reddediyoruz ve Venezuela halkının yanındayız. Ayrıca Başkan Maduro ve eşinin serbest bırakılmasını talep ediyoruz." dedi.

Ramaphosa, küresel istikrarsızlık, iklim değişikliği ve artan eşitsizliğe karşı adalet ve eşitliğe dayalı bir dünya düzenine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, Güney Afrika'nın Filistin, Batı Sahra ve Küba halklarıyla ve kendi kaderini tayin hakkından mahrum bırakılan tüm topluluklarla dayanışmada kararlı olduğunu söyledi.