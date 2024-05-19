Güney Afrika'da batan balıkçı teknesindeki 9 kişi kurtarıldı, kayıp 11 kişi aranıyor
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehri açıklarında batan balıkçı teknesinde 9 kişi kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendirilen 11 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
Güney Afrika Cumhuriyeti Ulusal Deniz Kurtarma Enstitüsü'nden (NSRI) yapılan açıklamada, Hout Körfezi'nden 30 deniz mili açıkta, içinde 20 mürettebat bulunan bir balıkçı teknesinin battığı bildirildi.
Filika salıyla tekneyi terk eden 9 kişinin kurtarıldığı belirtilen açıklamada, kayboldukları saptanan 11 kişi için havadan ve denizde geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldığı duyuruldu.
Kazanın hemen ardından yakınlardaki 5 balıkçı teknesinin yardıma geldiği kaydedilen açıklamada, teknenin batma nedeninin henüz belirlenemediği ifade edildi.