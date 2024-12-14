Güney Afrika'da bu yıl 600'den fazla çocuk yetersiz beslenme nedeniyle öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 2024 yılında 600'den fazla çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Aaron Motsoaledi, ülkede gıda yetersizliğinden kaynaklı çocuk ölümlerine ilişkin Ulusal Meclis'e sunulan soru önergesine verdiği yanıtta, Güney Afrika'da bu yıl 600'den fazla çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

Motsoaledi, gıda yetersizliği kaynaklı çocuk ölümlerinin en çok ülkenin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde görüldüğünü, burayı Limpopo, Doğu Cape ve Gauteng eyaletlerinin izlediğini ifade etti.

Güney Afrika Tarım Bakanlığı verilerine göre, 63 milyon nüfuslu ülkede 10 milyonu üst seviyede olmak üzere yaklaşık 40 milyon kişi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bulunuyor.

Öte yandan, tarım ürünü ihracatının geçen yıl 13,2 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştığı Güney Afrika, kıtanın önde gelen gıda ihracatçısı ülkeleri arasında yer alıyor.