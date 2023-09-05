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Güney Afrika'da doğal gaz hattı alev aldı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrindeki bir doğal gaz hattında yangın çıktı.

Ajans Haberleri
  • 05.09.2023 23:56
  • Giriş: 05.09.2023 23:56
  • Güncelleme: 05.09.2023 23:56
Kaynak: AA
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Güney Afrika'da doğal gaz hattı alev aldı

Johannesburg'un merkezindeki Broemfontein semtindeki bir doğal gaz hattında bakım onarım çalışmaları sırasında meydana gelen yangında 5 kişi yaralandı.

Doğal gaz firmasından yapılan açıklamada, De Korte ve Bertha caddelerinin kesiştiği yerdeki boru hatlarından birinde çıkan yangının itfaiye ekiplerince 15 dakikada söndürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, rutin bakım sırasında yaşanan olayda yaralananların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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