Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Güney Afrika'da eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Durban şehrinde bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Dünya
  • 17.05.2025 20:12
  • Giriş: 17.05.2025 20:12
  • Güncelleme: 17.05.2025 20:13
Kaynak: AA
Güney Afrika'da eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü
FOTOĞRAF: AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Durban şehrinde bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, Umlazi ilçesindeki bir eğlence mekanına kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 2'si kadın 8 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Dünyada suç oranlarının en yüksek görüldüğü Güney Afrika'da 2023'te 27 binden fazla cinayet işlenmişti.

BirGün'e Abone Ol