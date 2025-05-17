Güney Afrika'da eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Durban şehrinde bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, Umlazi ilçesindeki bir eğlence mekanına kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 2'si kadın 8 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Dünyada suç oranlarının en yüksek görüldüğü Güney Afrika'da 2023'te 27 binden fazla cinayet işlenmişti.