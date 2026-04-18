Güney Afrika'da Küba ile dayanışma mitingi: ABD ablukası protesto edildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, ABD'nin petrol ambargosu uyguladığı Küba'ya destek mitingi düzenlendi.

Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, koalisyon hükümetinin en büyük ortağı Afrika Ulusal Kongresi (ANC) ile çok sayıda siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen mitingde, yüzlerce insan ABD'nin Johannesburg Başkonsolosluğu önünde bir araya geldi.

Kübalı karşı devrimcilerin, ABD'nin desteğiyle 1961'de Fidel Castro'yu devirmek için gerçekleştirdiği Domuzlar Körfezi Çıkarması'nın 65. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen mitingde, Washington yönetiminin Küba'ya uyguladığı petrol ambargosu protesto edilerek Küba halkıyla dayanışma mesajı verildi.

ANC Genel Sekreter Yardımcısı Nomvula Mokonyane, burada yaptığı konuşmada, Küba'nın egemen bir ülke olarak, ABD tarafından zorbalığa maruz kalmadan kendi politikalarını belirleyebilmesi gerektiğini vurguladı.

Mokonyane, ABD'nin petrol engelinin Küba'da açlık veya benzeri nedenlerle can kayıplarına neden olabileceğine işaret ederek, ablukanın kaldırılması çağrısında bulundu.