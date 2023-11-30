Güney Afrika'da kuş gribi, kümes hayvanı ürün fiyatlarında artışa yol açıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde "kuş gribi salgını" nedeniyle nisan ayından bu yana yarım milyona yakın kümes hayvanının itlaf edilmesi, ülkede kümes hayvanı ürünlerinin fiyatlarında artışa neden oluyor.

Güney Afrika Et İthalatçıları ve İhracatçıları Birliği (AMIE) Üst Yöneticisi (CEO) Paul Matthew, basına yaptığı açıklamada, kuş gribi sebebiyle yaşanan kümes hayvanı kıtlığının önüne geçmek için yerel üreticilerin 83 milyon döllenmiş kümes hayvanı yumurtası ithal ettiğini belirtti.

Matthew, bunun yerel civciv üretiminden üç kat daha maliyetli olduğuna dikkati çekerek, 2024 yılının ilk çeyreğinde kümes hayvanları ürünlerinde ciddi fiyat artışı gerçekleştireceklerini duyurdu.

Özellikle tavuk ürünlerinin ülkenin yoksul kesimin protein ihtiyacının karşılanmasında kritik rol oynadığına işaret eden Matthew, tavuk fiyatlarındaki fiyat artışının sosyal etkisi olabileceği uyarısında bulunarak, hükümeti bu konuda tedbir almaya çağırdı.

Güney Afrika'da haziran-eylül döneminde 49 kuş gribi vakası bildirilmiş ve yarım milyona yakın kümes hayvanı itlaf edilmişti.

Komşu ülkeler Namibya ve Lesotho, Güney Afrika'dan kümes hayvanı ürünleri ithalatını durdurmuştu.