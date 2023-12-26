Güney Afrika'da sel nedeniyle 6 kişi öldü

Güney Afrika'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi kayboldu.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, KwaZulu-Natal eyaletindeki Ladysmith kentinde şiddetli yağmurların neden olduğu seller yaşandı.

Sellerde 6 kişi öldü, 10 kişi kayboldu.

Afet yönetim ekipleri, kayıp kişilerin bulunması için çalışmalarına devam ediyor.

Yağışlar, şehrin altyapısına büyük zarar verirken, fırtına nedeniyle bazı evler de zarar gördü.

Yağmurlar, Bellspuit Nehri'nin taşmasına neden oldu.