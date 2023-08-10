Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı, İranlı mevkidaşı ile görüştü

Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, ülkesine resmi ziyarette bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile başkent Pretorya’da bir araya geldi.

İki bakan, görüşmede, ikili ilişkileri, bazı bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı.

Görüşmede, İranlı mevkidaşına Afrika’da yaşanan güvenlik ve ekonomik gelişmeleri aktaran Pandor, iki ülke arasında gerçekleşen üst düzey ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Pandor, bu kapsamda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin bu yıl içinde gerçekleşmesi planlanan Güney Afrika ziyaretinin önemine dikkati çekti.

Bakan Abdullahiyan da İran’ın 22-24 Ağustos'ta Johannesburg kentinde düzenlenecek BRICS Zirvesi’ne davet edilmesi dolayısıyla ev sahibi Güney Afrika hükümetine teşekkürlerini sundu.

İki bakan ayrıca, bölgesel ve uluslararası güvenlik meselelerinin çözümüne ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Bakanlar, ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra tarım, ulaştırma, bilim, eğitim, enerji güvenliği, sağlık, sosyal kalkınma, spor, kültür ve sanat alanlarında mevcut işbirliğinin güçlendirilmesi için atılacak adımları ele aldı.