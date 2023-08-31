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Güney Afrika’da apartman yangını: 58 ölü, 43 yaralı

Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki bir apartmanda çıkan yangın sonucu en az 58 kişinin hayatını kaybettiği, 40 aşkın kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Dünya
  • 31.08.2023 09:47
  • Giriş: 31.08.2023 09:47
  • Güncelleme: 31.08.2023 09:52
Kaynak: İHA
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Güney Afrika’da apartman yangını: 58 ölü, 43 yaralı
Fotoğraf: İHA

Güney Afrika'nın en büyük şehri Johannesburg'daki bir apartmanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 58 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi ise yaralandı. 

Johannesburg'da çıkan yangın sonrası, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Johannesburg Acil Durum Yönetimi Sözcüsü Robert Mulaudzi yaptığı açıklamada, yangın faciasında 58 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin yaralandığını belirtti.

Arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Mulaudzi, ölü sayısının artabileceğini ifade etti. Mulaudzi binanın evsizlerin herhangi bir kira sözleşmesi olmadan yaşadığı bir yerleşim alanı olduğunu kaydetti.

Yangın büyük ölçüde söndürülürken, binada 200 civarında kişinin yaşadığı belirtiliyor.

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