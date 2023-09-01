Güney Afrika’da para nakil aracı soyguncuları ile polis arasında çatışma: 18 ölü

Güney Afrika’daki Limpopo eyaletinde para nakil aracına soygun yapanlar ile polis arasında çıkan çatışmada 18 kişi hayatını kaybetti.



Güney Afrika’nın Limpopo eyaletinde para nakil aracının soyulduğu sırada çatışma çıktı. Yerel basında yer alan haberlere göre bankalar için nakit para taşıyan zırhlı kamyonetleri soymaktan şüphelenilen bir çete ile polis arasında çatışma yaşandı. Olay yerinde çeteden olduğu düşünülen 18 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda güvenlik ekibinin sevk edildiği bölgede polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.