Güney Afrika’da sel felaketi: 57 ölü

Güney Afrika’nın Eastern Cape eyaletinde meydana gelen sel felaketinde en az 57 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Güney Afrika’nın güneydoğusundaki Eastern Cape eyaletinde son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Hükümet Bakanı Velenkosini Hlabisa salı gününden bu yana meydana gelen sellerde 57 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Yerel yetkililer ise en az 58 okul ve 20 hastanenin hasar gördüğünü, yüzlerce ailenin ise evsiz kaldığını belirtti. Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, yerel yönetime yardımcı olmak için Ulusal Afet Yönetim Merkezi’ni faaliyete geçirdiğini ve Cuma günü bölgeyi ziyaret edeceğini duyurdu.

Özellikle Mthatha ve çevresinde etkili olan selde arama-kurtarma çalışmaları üçüncü günde devam ediyor.