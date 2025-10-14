Güney Afrika’dan ada ülkesi için itidal çağrısı

Dış Haberler

Madagaskar'da eylül ayında elektrik kesintileri ve su kıtlığı nedeniyle başlayan protestolar dinmezken Afrika ülkeleri tedirgin. Güney Afrika, Madagaskar'da devam eden protestolar ve siyasi kargaşa ortamında sakinlik ve itidal çağrısında bulundu. Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı (DIRCO) yaptığı açıklamada, ada ülkesindeki durumdan derin endişe duyduğunu belirtti. “Meydana gelen trajik can kayıpları ve maddi hasar bizi derinden üzmektedir” denildi.

Açıklamada, "Güney Afrika, tüm aktörlere sükunet ve itidal çağrısında bulunur ve gerilimi tırmandırabilecek veya insani durumu daha da kötüleştirebilecek her türlü eylemi önlemek için gerekli her şeyi yapmalarını şiddetle tavsiye eder" ifadeleri kullanıldı. DIRCO, tüm tarafları demokratik ilkelere ve anayasal düzene saygı göstermeye çağırdı. “Her türlü anlaşmazlığın kapsayıcı diyalog, işbirliği ve yerleşik yasal mekanizmalar yoluyla barışçıl bir şekilde çözülmesi zorunludur” diyen bakanlık, “Lome Deklarasyonu uyarınca, Güney Afrika anayasaya aykırı hükümet değişikliklerini desteklemez” diye ekledi.

Bakanlık ayrıca, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve sürdürülebilir kalkınmaya dayalı barışçıl bir çözümü destekleme konusundaki Güney Afrika'nın taahhüdünü yeniden teyit ederek, “bölgesel çatışma çözme mekanizmaları, diyaloğu ve barışçıl bir ilerlemeyi kolaylaştırmak için Madagaskar halkının emrinde olmaya devam etmektedir” dedi.